خبير اقتصادي لقناة الحياة: إدراج الجنيه المصري كعملة صرف في روسيا مصلحة متبادلة

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن إدراج البنك المركزي الروسي للجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل خطوة كانت منتظرة رغم أنها جاءت متأخرة، فأزمة الدولار في العالم أجمع ليست في مصر فقط، وبالتالي دول كثيرة انتهجت نفس النهج منذ سنوات، بالتعامل بينها وبين بعضها بالعملات المحلية بقدر المستطاع.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن المركزي الروسي اعتمد 9 عملات بينها 3 دول عربية هي مصر والإمارات وقطر، ويوجد ضغط على روسيا وتقييد على تعاملاتها بالدولار وتجارتها مع دول العالم، وبالتالي تأتي هذه الخطوة لتكون مصلحة متبادلة.

وأشار إلى أن مصر أكبر شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، كما أن روسيا تمثل لمصر أيضا شريك تجاري، وننظر لروسيا على أنها 7 أو 8 شريك تجاري، فحجم التجارة بين مصر وروسيا وصل في عام 2021 إلى 3.7 مليار دولار، وكان هذا الرقم أكبر في 2019 و2018 حيث اقترب إلى 6 مليارات دولار.