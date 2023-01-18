روسيا تدرج الجنيه المصري ضمن 9 عملات جديدة ستحدد سعر صرفها أمام الروبل

كشف البنك المركزي الروسي، عن نيته بداية من اليوم، تحديد أسعار صرف الروبل الروسي مقابل 9 عملات أجنبية جديدة، منها 3 عملات عربية.

عدد العملات العربية في التعديل الجديد

وذكر البنك الروسي في بيان نقله موقع «روسيا اليوم»، القريب من الحكومة الروسية، أن قائمة العملات تشمل الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والريال القطري والبات التايلندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والروبية الإندونيسية.

زيادة عدد العملات

وبعد هذا القرار الأخير، ارتفع عدد العملات المدرجة في البنك المركزي الروسي إلى 43 عملة مختلفة، في ظل القيود الاقتصادية المفروضة على روسيا من الدول الغربية، بعد وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.