«شعبة الذهب»: شراء الجنيه المغلف أفضل عند الاستثمار

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن مصنعية الجنيه الذهب لا تختلف عن المشغولات الأخرى، موجها نصيحة إلى المواطنين بشراء الجنيه الذهب المغلف، لأنه أفضل عند البيع.

وأوضح أن الجنيه الذهب المغلف ومدون عليه اسم المصنع، يُضاف إلى سعره ضريبة الدمغة، والقيمة المضافة والمصنعية، أما غير المغلف فتكون مصنعيته أقل.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية

وأضاف «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب في الأسواق العالمية، تسجل في الوقت الحالي 1883 دولار للأوقية، ومن خلال سعر الأوقية العالمية يتم تحديد السعر المحلي.

أسعار المصنعية على الذهب

وأوضح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن مصنعية الذهب في السوق المحلية تختلف باختلاف المشغولات الذهبية من ورشة إلى أخرى، ووفقًا لنوع الذهب.

مصنعية الذهب والجنيه المغلف

وأشار نجيب، إلى أن الذهب سلعة عالمية وحساسة جدًا، وذلك لأنه يتأثر بأحداث الحرب والسلم وحالة الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية:

- الأوقية: 1884 دولارًا.

- عيار 18 بيع 1521 جنيها شراء 1.564 جنيها.

- عيار 14 بيع 1183 شراء 1217 جنيها للجرام.

- عيار 21 بيع 1775 شراء 1825 جنيها.

- عيار 22 بيع 1860 شراء 1912 جنيها.

- عيار 24 بيع 2029 شراء 2086 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بيع 14200 شراء 14600 جنيه.

- كيلو الذهب بيع مليونين و28 ألفا و571 جنيها شراء مليونين و85 ألفا 714 جنيها.