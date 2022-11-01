رفع مياه الأمطار من عدة مدن بكفر الشيخ.. واستمرار حالة الطوارئ

رفعت الوحدات المحلية المطلة والقريبة من البحر المتوسط في محافظة كفر الشيخ، مياه الأمطار من الشوارع والأحياء بعد موجة الأمطار التي شهدتها مدينتي الحامول وبلطيم اليوم الثلاثاء.

شفط مياه الأمطار

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، تيسيراً على حركة السيارات والمواطنين.

وطالب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، ومراجعة الترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

أمطار متوسطة وانخفاض الحرارة

وكانت تعرضت عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ إلى سقوط أمطار متوسطة خلال الساعات الماضية، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة السير على الطرق، وسجلت درجات الحرارة 21 درجة مئوية، وسرعة الرياح 6 كم في الساعة.