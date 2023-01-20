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وزير الرياضة يجتمع مع مجلس إدارة هيئة إستاد القاهرة لمناقشة الفرص الاستثمارية

كتب:

شريف سليمان
08:46 ص | الجمعة 20 يناير 2023
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أمس الخميس، مع أعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولى بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة؛ لاستعراض أبرز ما يتعلق بملف تطوير منشآت الاستاد، فى ضوء تحويل هيئة الاستاد لهيئة اقتصادية.

شهد الاجتماع الحديث حول الفرص الاستثمارية داخل الاستاد، وتحديد أفضل المناطق للاستثمار على أن تقوم الهيئة الهندسية بدراستها بجانب عرض خطة التطوير داخل الاستاد.

تطرق الاجتماع إلى الموارد المالية التى حققتها هيئة إستاد القاهرة خلال الثلاثة أشهر الماضية جراء استضافة مجموعة من البطولات المختلفة، وعروض ديزنى على الجليد.

أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية استاد القاهرة الدولى ككيان رياضى كبير، يمتاز بتنوع إنشاءاته التى تخدم جميع الألعاب الرياضية، مشيراً إلى التوجه نحو جعله هيئة اقتصادية كبرى جنباً إلى جنب مع تطويره بشكل مستمر، لافتاً إلى متابعة مجلس إدارة الهيئة لكافة المُستجدات المتعلقة فى هذا الشأن.

حضر الاجتماع ، ومن أعضاء مجلس الإدارة :"اللواء خالد عبد العال ،اللواء أحمد العزازي، الدكتور عبد العزيز هاشم، الدكتور حسين السمري، المهندس عمر بلبع ,وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة".

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