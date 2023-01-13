في نسخته الـ 30.. وزير الرياضة ومحافظ الأقصر يطلقان شارة بدء ماراثون الأقصر الدولي من معبد حتشبسوت بمشاركة 42 دولة

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ،فى الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون الأقصر الدولى فى نسخته الـ ٣٠ بمشاركة ٥٠٠ من المصريين والأجانب من أكثر من ٤٢ دولة من مختلف دول العالم،وذلك تحت رعاية وزارتى "الشباب والرياضة ، والسياحة والأثار"، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة، ومحافظة الأقصر.

أقيم الماراثون بساحة معبد حتشبسوت بغرب الأقصر، حيث انطلق من أمام المعبد مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون، ثم الاتجاه نحو طريق وادي الملوك بالبر الغربي والتوجه مرة أخرى شمالاً مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية التسابق.

ويعد ماراثون الأقصر الدولى أحد الأحداث الدولية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية لسباقات الطرق كفئة أولى ضمن الماراثونات الكبرى العالمية، ويقام بالأقصر منذ ثلاثين عاماً، وتشارك الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة فى تنظيم النسخة الـ ٣٠ من الماراثون هذا العام بالتعاون مع محافظة الأقصر والاتحاد المصرى لألعاب القوى.

د.أشرف صبحى يشيد بالموقع الفريد لإقامة ماراثون الأقصر الدولى ويؤكد حرص الوزارة على التوسع فى الفعاليات الرياضية الدولية فى جميع المحافظات

أكد الدكتور أشرف صبحى على اهتمام الوزارة بالمشاركة فى تنفيذ الفعاليات والماراثونات الرياضية، واستضافة مختلف الأحداث الدولية طوال العام، فى ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التى تتميز بها البلاد ، وكذا المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عيد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أشاد وزير الشباب والرياضة بموقع ماراثون الأقصر الدولى والذى يجوب مجموعة من المعالم الأثرية الفريدة ، وتنوع الجنسيات العربية والأجنبية المشاركة به، وتنظيمه على أعلى مستوى، مشيراً إلى خطة الوزارة للتوسع فى حجم المشاركة بالماراثون خلال النسخ المقبلة بالتعاون مع محافظة الأقصر.

لفت الوزير إلى وجود سلسلة من الفعاليات الرياضية والأحداث والمهرجانات الدولية التى تسعى الوزارة لإقامتها فى مصر بمختلف المحافظات بفضل المقومات والإمكانيات الكبيرة التى تتمتع بها ، وتوافر الخبرات الفنية والإدارية التى تعد عاملاً قوياً فى نجاح مصر فى تنظيم تلك الأحداث.

والتقى الدكتور أشرف صبحى مجموعة من المتسابقين من مختلف الجنسيات الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة فى الماراثون، وما يشهدونه من حضارة وعراقة مصر التاريخية من خلال المواقع الأثرية التى يمرون بها بالماراثون، مقدمين الشكر والتقدير على حسن الاستضافة والتنظيم للماراثون.

وانقسم ماراثون الأقصر الدولى إلى سباقات (٥ ، ١٠، ٢١، ٤٢) كيلو متر ، وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى فى السباق.

ويشهد ماراثون الأقصر الدولى مشاركة ٤٢ دولة عربية وأجنبية من بينه دول "الكويت، والسعودية، والأردن، وقطر، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، وسويسرا، وبلجيكا، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا".

حضر فعاليات اطلاق الماراثون الدكتور محمد عبد القادر حجازى نائب محافظ الأقصر، ومن وزارة الشباب والرياضة ، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، وإيمان عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، ومحمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وايمان عبدالرحمن مدير عام التوعية السياحية بهيئة تنشيط السياحة .