نجوم حفلات اليوم: عازف موسيقى Titanic ويحيى خليل بالقاهرة والإسكندرية

ينتظر الجمهور الحفلات الغنائية والموسيقية مساء اليوم الجمعة الموافق 20 يناير، التي يحييها عدد من النجوم المصريين والعالميين في سهرات مميزة لنهاية الأسبوع.

ريتشارد كلايدرمان في مصر

أول نجوم اليوم الفنان العالمي ريتشارد كلايدرمان عازف البيانو الشهير بفيلم Titanic الذي يحيي حفلا موسيقيا كبيرا في مصر بعد غياب دام لسنوات في أحد فنادق الزمالك مع دقات الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم.

عمرو دياب في عمان

ينضم الفنان عمرو دياب لنجوم حفلات اليوم حيث سيحيي حفلا غنائيا كبيرا في دولة عمان بعد غياب عن الحفلات هناك دام لسنوات طويلة وكان قد روج لها من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام .

وهناك أيضا الموسيقار يحيى خليل ضمن نجوم حفلات اليوم من خلال حفل موسيقي كبير سيحييه على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية في الساعة الثامنة مساء اليوم.

ويشهد مساء اليوم أول حفل جماهيري للسبرانو فاطمة سعيد بقيادة المايسترو نادر عباسي في المتحف الكبير مع دقات الساعة السابعة مساء اليوم وسيكون هذا هو أول حفل يقام على خشبة المسرح الكبير.