تحقيقات النيابة في حريق عزبة النخل: التهم 3 مطاعم بسبب ماس كهربائي

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن حريق عزبة النخل الذي تسبب في تدمير 3 مطاعم مأكولات، ولم يسفر عن حدوث خسائر في الأرواح، وأن قوات الحماية المدنية ساهمت في سرعة السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الطوابق العليا بالعقار الذي شب فيه الحريق بشارع التوفيقية.

ماس كهربائي سبب حريق عزبة النخل

وأفادت تحقيقات النيابة أن حريق عزبة النخل سببه ماس كهربائي في المطعم وقت قيام أحد العمال بتوصيل أحد الأجهزة بالكهرباء، فامتدت النيران إلى محتويات المطعم وتمكنت من تدميرها وانتقلت إلى مطاعم مجاورة وتمكنت أيضًا من إلحاق أضرار كبيرة بها.

5 سيارات إطفاء تساهم في إخماد حريق عزبة النخل

انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى مكان حريق عزبة النخل وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى الشقق السكنية بالعقار، وساهم رجال الحماية المدنية في سرعة التعامل مع النيرن وإخمادها في وقت قصير بينما أسرع سكان العقار بالنزول من الشقق السكنية خوفا من انتقال النيران إليها.

تحرر محضر عن حريق عزبة النخل وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق لبيان أسباب حدوثه وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

السيطرة على حريق عزبة النخل

كانت قوات الدفاع المدني تلقت بلاغًا بحدوث حريق في مطعم مأكولات في عزبة النخل وساهم سرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان حريق عزبة النخل في تقليل الخسائر ، ونجح قوات الدفاع المدني بمعاونة العمال والأهالي في إخماد النيران.