حريق داخل أحد المطاعم بالمطرية والحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

نشب حريق داخل أحد المطاعم بشارع التوفيقية بمنطقة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حريق المطرية

أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم بشارع التوفيقيقة بالمطرية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة.

ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران، ومنع امتدادها الى الأماكن المجاورة.

كما تبين أن الحريق نشب داخل المطعم، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.