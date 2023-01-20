حوادث اليوم.. سرقة حنفيات من مسجد بحلوان ومحاولة تهريب مخدرات داخل اللحوم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات العديد من الوقائع والجرائم المختلفة خلال الساعات الماضية في محافظات الجمهورية المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» أبزر وأهم حوادث اليوم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية من خلال بيانات رسمية في الـ 24 ساعة الماضية.

حوادث اليوم: سرقة مواسير وحنفيات من مسجد في حلوان

شهدت حلوان واقعة سرقة مواسير وحنفيات مياه من داخل أحد المساجد، واستطاعت الأجهزة الأمنية بحلوان التوصل إلى المتهم والقبض عليه، واتضح من خلال التحريات أنه مسجل خطر ومقيم في حلوان، وقام بسرقة عدد من المواسير النحاسية للتكيفات، إلى جانب عدد من حنفيات المياه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، كم تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

محاولة تهريب أقراص مخدرة «ترامادول - زاناكس» داخل لحوم مجمدة

فيما نجحت أجهزة الأمن في ميناء القاهرة الجوي في القبض على شخص مقيم في محافظة أسيوط، بتهمة محاولة تهريب عدد 4 لفافات من اللحم المجمد، كان بداخلها كميات من الأقراص المخدرة لـ «ترامادول - زاناكس» يصل وزنهم الإجمالي إلى 7 كيلو جرام، رغبة منه في تهريبها خارج البلاد، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه.

مسجلان خطر يستغلان الأطفال فى أعمال التسول بمدينة نصر

وفي محافظة القاهرة وتحديداً مدينة نصر، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على شخصين مسجلين خطر، بتهمة تكوين تشكيل عصابي متخصص فى استغلال الأطفال فى كل من أعمال التسول واستجداء المارة في الشوارع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

4 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة في الزيتون

وفي منطقة الزيتون بالقاهرة، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على 4 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بشكل غير مشروع، وكان بحوزتهم مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.