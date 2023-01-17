السيطرة على حريق في مصنع بالسادات دون خسائر بشرية

نجحت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية في السيطرة على حريق نشب في مصنع لقلي البطاطس في المنطقة السادسة بمدينة السادات، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لا إصابات في حريق مصنع بمدينة السادات

بالانتقال والفحص من رجال الحماية المدنية، تبين أن الحريق نشب في قلاية بطاطس في المنطقة الصناعية السادسة بالسادات، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره في باقي المصنع أو المصانع المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

إخطار بنشوب حريق في مصنع بطاطس

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في قلاية بطاطس في مصنع بالسادات، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالحريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.