«الخزانة الأمريكية»: سنطالب الصين بتخفيف قيود كورونا لضبط الأسواق العالمية

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن «واشنطن» ستطالب الصين بتخفيف قيود فيروس كورونا لضبط الأسواق العالمية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بايدن: انتخابات الكونجرس عززت من وضعي السياسي قبل لقاء «بينج»

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أشار في وقت سابق، إلى أن انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، التي شهدتها بلاده في الأسبوع الماضي، عززت من وضعه السياسي قبل لقائه نظيره الصيني «شي جين بينج».

وسيعقد الرئيسان الأمريكي، جو بايدن والصيني «شي جين بينج»،على هامش قمة مجموعة الـ20 في بالي» الإندونيسية، وقالت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، إن هذا أول اجتماع حضوري بين المسؤولان، منذ محادثات الرئيس الصيني، مع رئيس الإدارة الأمريكية السابق دونالد ترامب في عام 2019.

وتنطلق قمة قادة مجموعة الـ20 في «بالي» يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني، تحدثا عبر الهاتف أو عبر الفيديو 5 مرات منذ تولى جو بايدن، الرئاسة في عام 2021.