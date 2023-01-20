سارة حازم تبدأ أولى حلقات برنامجها الجديد «كل الزوايا» الأربعاء المقبل على «on»

تبدأ الإعلامية سارة حازم أولى حلقات برنامجها الجديد «كل الزوايا» الأربعاء المقبل المقرر إذاعته على قناة «on».

ومن المقرر أن يذاع البرنامج في الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة.

فيما نشرت قناة «on»، برومو برنامج «كل الزوايا»، على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، والمقرر انطلاقه عبر شاشتها بداية من يوم الأربعاء المقبل 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، لمناقشة جميع القضايا التي تمس حياة المواطنين من مختلف الزوايا ووجهات النظر.

الرحيل عن شاشة dmc

وكانت الإعلامية سارة حازم أعلنت في وقت سابق رحيلها عن قناة «dmc»، حيث كانت تقدم برنامج «اليوم»، بعدما استمرت في تقديم البرنامج لمدة 4 سنوات، موجهة الشكر لكل أفراد عمل وإدارة القناة.

رسالة شكر لقناة dmc

وكتبت سارة حازم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «4 سنوات معرفش عدوا وخلصوا إزاي، لكن وأنا على الهواء كنت بحاول أشبع من المكان اللي هظهر منه لآخر مرة، واشبع من الناس الجميلة اللي أكيد هيفضلوا في حياتي لكن هفتقد إني أشوفهم كل يوم»

وأضافت: «قضيت 4 سنوات مع عائلتي وليس مجرد زملاء في المهنة، ولم أشعر لحظة إلا أنني مع أهلي، عاجزة عن الشكر لكل فرد في عائلة «dmc».