سارة حازم: قمة «تكاد 8» تعقد في ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية

قالت الإعلامية سارة حازم، إنه مع بداية اليوم انطلقت قمة «تكاد 8»، وهي القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي، وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تلك الفعاليات الهامة، التي تنعقد في دولة تونس على مدار يومين.

حازم: القمة حضرها وفود 66 دولة أفريقية واليابان

وأضافت خلال تقديمها لبرنامجها «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، أن القمة حضرها وفود 66 دولة أفريقية واليابان، بخلاف المنظمات الإقليمية والدولية، وخلال مشاركته في القمة، ألقي رئيس مجلس الوزراء كلمة مصر أمام الجلسة العامة الأولى للقمة حول الموضوعات الاقتصادية المختلفة.

حازم: القمة تعقد في ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية

واستطردت: «الدكتور مصطفى مدبولي خلال مشاركته ألقى كلمة خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة عن الموضوعات الاقتصادية، وفيها أكد أن القمة تعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة، كما أنه لا يخفى عن أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأةً وأكثر فتكًا على الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية».