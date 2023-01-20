ملتقى حرفي لتعليم الفتيات صناعة النجف من الخيوط بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم، وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهن للعمل وتعلم حرفة يستطيعن من خلالها رفع مستوى معيشتهن.

أنشطة رياضية وثقافية وصحية وورش العمل للمرأة

وأشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية، لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ملتقى حرفي لتعلم صناعة النجف من الخيوط

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للشباب «أندية الفتاة والمرأة» بالمديرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، بتنفيذ ملتقى حرفي لتعلم صناعة النجف من الخيوط بمشاركة 25 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب مدينة بلبيس، وذلك بهدف صقل مهاراتهن وإكسابهن خبرات جديدة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ الملتقيات الحرفية للفتيات هو نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على المهن الحرفية وتدريبهن على الحرف اليدوية المختلفة لتمكينهن اقتصاديا وتوفير حياة كريمة لهن، لافتا إلى أن أنشطة نوادي الفتاة والمرأة تشمل إقامة دورات تدريبية وندوات توعية ثقافية وسياسية وصحية ودينية وورش عمل في مختلف المجالات وتبادل خبرات وحضور مؤتمرات وتنظيم رحلات، وذلك بهدف إكسابهن مهارات الحرف اليدوية وتدريبهن على مهارات الإصلاحات المنزلية البسيطة لاكتساب مهارات الحياة الأساسية.