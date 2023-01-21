أسعار الخضروات في أسواق الجملة والمحلات اليوم 21 يناير 2023

كشفت أسواق الجملة والأسواق الشعبية عن أسعار الخضروات كالبطاطس والثوم وغيرها من السلع التي تستخدم بشكل يومي، وفق جولة أجرتها «الوطن»، صباح اليوم السبت، في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي وسوق الجيزة.

وجاءت أسعار الخضروات وفق المعروض على النحو التالي:

أسعار الخضار اليوم

نشر الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات اليوم 21 يناير، وجاءت كالتالي:

- تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو باذنجان الرومي بين 4 و 5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الحار بين 6 و 9 جنيهات.

- تراوح سعر الفاصوليا بين 4 و 8 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو خيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه.

- تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 11 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو بصل بين 3.5 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

- تراوح سعر الجزر بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

- تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

- تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.