استقرار أسعار الخضروات في أسواق السويس اليوم.. القلقاس بـ8 جنيهات

شهدت الأسواق المحلية بمحافظة السويس استقراراً في جميع أصناف الخضار الأساسية، حيث استقرت أسعار الطماطم والبطاطس والفاصوليا والبصل مع حملات ضبط الأسعار ورقابة الأسواق من الغرفة التجارية ومديرية التموين لرقابة.

أكد محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس لـ«الوطن» أن الغرفة التجارية بالتنسيق مع مديرية التموين يتم من خلالهما تقدير الأسعار الاسترشادية للخضروات ومحتلف السلع الأخرى حتى لا يقع المواطن في براثن بعض التجار برفع الأسعار.

أسعار الخضروات في أسواق السويس اليوم

ووفقاً لبيان أسعارالخضروات في سوق الأنصاري فقد جاءت كالتالي:

الفلفل الرومي البلدي من 8 إلى 12 جنيها

الفلفل الألوان 25 إلى 27 جنيها

الملوخية 6 إلى 8 جنيهات

الخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات

البامية من 20 إلى 25 جنيها

البسلة من 12 إلى 15 جنيها

السبانخ بـ7 جنيهات

القلقاس 8 جنيهات

الباذنجان الرومي 6 إلى 8 جنيهات

الباذنجان الأبيض 7 إلى 9 جنيهات

أسعار الطماطم

الطماطم من 6 إلى 8 جنيهات

القلقاس 8 إلى 10 جنيهات

البطاطا من 5 إلى 7 جنيهات

الثوم من 8 إلى 15 جنيها

القرنبيط 6 جنيهات

الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات

البطاطس من 8 إلى 10 جنيهات

الباذنجان البلدي من 6 إلى 8 جنيهات

البصل من 6 إلى 10 جنيهات

الجزر من 5 إلى 7 جنيهات

الفاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات