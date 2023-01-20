«المشروعات الصغيرة»: 111 ألف جنيه أرباحا من بيع اكسسوارات الموبايل واللاب توب

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول الأرباح السنوية لمشروع بيع اكسسوارات «كمبيوتر» و«محمول» إلى 80 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بأرباح تقترب من 111 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات اكسسوارات الموبايل يمكن أن تتخطى الـ 110 آلاف جنيه سنوياً

وأضافت الدراسة الحكومية، أنَّ إيرادات مبيعات اكسسسوارات «الموبايل» أو «اللاب توب» بنهاية العام الأول من المشروع تصل إلى 882 ألف جنيه، فيما تتضاعف الإيرادات لتسجل 110,7 ألف جنيه وفقاً لتقديرات جهاز تنمية المشروعات.

المشروع يساهم في تشغيل 3 عمال

كما أشار الجهاز الحكومي، إلى أنَّ مشروع تجارة وبيع اكسسوارات الموبايل واللاب توب يساهم في تشغيل 3 أفراد، بجانب مميزات أخرى أبرزها الطلب المرتفع على السلعة وبالتالي سهولة البيع والتسويق وربحية المشروع.

قروض لتمويل المشروع قيمتها تصل لـ 65%

ووفقاً للدراسة الاسترشادية، فإنَّ التكاليف الاستثمارية لمشروع بيع الاكسسوارات تقدر بحوالي 111 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الأولى من عمر النشاط، مع الإشارة إلى إمكانية الاقتراض من البنوك بضمان المشروع مبالغ تصل إلى 65% من التكاليف الفعلية والسداد على أقساط ومدد زمنية طويلة بفائدة متناقصة.

أكد الجهاز أنَّ معدل العائد من بيع الاكسسوارات لأجهزة اللاب توب أو الموبايل يصل إلى 4 أضعاف التكاليف، ما يضمن للمستثمر أو صاحب المشاط تغطية كل التكاليف خلال أقل من 18 شهر.

اكسسوار المحمول والكبيوتر مربح وعليه طلب مرتفع محلياً في سوق يتجاوز عدد المستهلكين فيه 100 مليون نسمة، وينتشر استخدام أجهزة الموبايل تحديداً بين الفئات العمرية المختلفة من كبار وصغار السن، وبالتالي يمكن للباحثين عن فرص عمل مناسبة استغلال رواج هذه التجارة والحصول على دخل إضافي أو أساسي بامتهان نشاط تجاري رائج، مع مراعاة اختلاف الأذواق والتوجهات والبيع بسعر تنافسي.