«الاتصالات» تكشف عدد مشتركي الهاتف المحمول.. 103 ملايين مستخدم

بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر بنهاية العام 2021، 103.45 مليون مشترك، مقابل 95.36 مليون مشترك فى نفس الفترة من العام 2020، بنسبة انتشار وصلت إلى 99%، وزيادة قدرت بنحو 8 ملايين مشترك جديد في عام واحد فقط.

ووفقا للتقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن معد النمو الشهر لمشتركي الهاتف المحمول بلغ 1%، بينما بلغ معدل النمو السنوي 8.4%.

11 مليون مشترك بالهاتف الثابت بنهاية 2021

وعن مشتركي الهاتف الثابت، كشف التقرير، أن هناك 11 مليون مشترك بنهاية العام 2021، مقابل 9.85 مليون مشترك فى نفس الفترة من العام السابق له، بزيادة بلغت 1.25 مليون مشترك خلال عام 2021 فقط.

63.44 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول

وكشف التقرير، عن وصول عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 63.44 مليون مستخدم، مقابل 52.40 مليون مستخدم فى نفس الفترة من العام 2020، بنسبة انتشار وصلت إلى 57.3%، وبزيادة بلغت 11 مليون مشترك جديد في عام واحد فقط وهو عام 2021.

10.07 مليون مستخدم للإنترنت فائق السرعة

وأشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الانترنت فائق السرعة بلغ 10.07 مليون مستخدم، بنهاية 2021، مقابل 8.81 مليون مستخدم فى نفس الفترة من العام السابق له، بنسبة معدل نمو بلغت 14.28% سنويا، وبزيادة 1.2 مليون مشترك جديد فى عام فقط.

وأوضح التقرير أن التوزيع الجغرافي لمستخدمي الانترنت فائق السرعة، استحوذت خلاله الدلتا على نسبة 34% من المستخدمين والقاهرة الكبرة على 36%، من المستخدمين، والإسكندرية ومطروح على 10%، فيما كان نصيب الوجه القبلي 15%، واستحوذت مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر على 5%، من نسبة مستخدمي الانترنت فائق السرعة على مستوى الجمهورية.