ندوة بجامعة سوهاج للتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

نظمت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، ندوة تعريفية عن خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم المشروعات ودراسة الجدوى، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور عبد المنعم كوكب أستاذ الإرشاد الزراعى ومنسق الندوة، وعبد الرحيم عثمان نائب مدير الجهاز والمحاضر بالندوة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية، وذلك بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد.

الاهتمام بالمشروعات الصغيرة

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة من أولويات القيادة السياسية، لمساهمتها الفعالة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واحداث نقلة نوعية فى الظروف الاقتصادية للملايين من المواطنين، مشيراً إلى أهمية قانون تنمية المشروعات الصادر عام 2020، والذي يمثل انطلاق لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث ساهم فى تقديم حزم من الإجراءات التحفيزية والتيسيرات المتكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة، لتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

وأشاد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات لتشجيع الطلاب والخريجين على النهوض بمجال العمل الحر، ومساعدة الشباب ورواد الأعمال على استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في المجال التجاري والإنتاجي.

وأضاف أن الجهاز يقدم عدة خدمات منها:

- وضع السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية المشروعات.

- المساعدة فى عمل دراسة الجدوى، وعرض العديد من أفكار المشروعات الزراعية التى يمكن البدء بها بعد التخرج.

- متابعة المشروعات ومراحل الإنتاج والتسويق - توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستقرة، للشباب لتمكنهم من المنافسة محلياََ ودولياََ.

- توفير القروض المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة .

-تشجيع الشباب على الدخول فى ميدان العمل بخطى ثابتة وقوية وبدراسة متأنية .

- التنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة فى هذا المجال، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال.

- التنسيق مع الجهات والمبادرات المعنية بتطوير المشروعات ومتابعة أدائها، .

- تعزيز قدرات الموارد البشرية وتنمية مهارات التسويق لديهم .

- تمويل المشروعات وتشجيع الإنتاج بهدف التصدير للخارج،

- إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات وتشغيلها.