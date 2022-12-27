صاحب مصنع سجاد يدوي بالمنوفية: «جهاز تنمية المشروعات صرف لي 175 ألف جنيه»

قال حسن البروجي، صاحب مشروع لتصنيع السجاد، إنه طرح فكرة مشروع السجاد اليدوي على جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، الذي ساعده في استكمال أوراقه من التراخيص والبطاقة الضريبية والسجل التجاري وغيرها، خلال 4 أو 5 أيام فقط، ومن ثم صرف الجهاز مبلغ 175 ألف جنيه لمشروعه، بعد الموافقة عليه في عام 2009 أو 2010، ومن هنا بدأ في توسيعه.

تدريب 10 سيدات على حرفة السجاد اليدوي بهدف زيادة الإنتاج

وأضاف «البروجي»، خلال حواره عبر فضائية «TEN»:«في البداية كان الإنتاج ضعيف نظرًا لقلة العاملين بالمصنع، لذلك تدربنا 10 سيدات على حرفة السجاد اليدوي بهدف زيادة الإنتاج، وبمرور الوقت بدأ المشروع يكبر لذلك توجهت لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي دعمني وساعدني حتى زادت إنتاجية المنصع وتوسع المشروع».

وأشار صاحب مشروع لتصنيع السجاد، إلى أنه «بدأت فكرة مشروع حرفة السجاد اليدوي بطرق حديثة تناسب البيوت العصرية بعام 2009 بعد تخرجي من الجامعة، وقد توارثت تلك الحرفة من والدي»، لافتا إلى أن أول مصنع سجاد يدوي خاص به كان في محافظة المنوفية، ومن ثم توسع في مشروعه، إذ أنه درب من 100 إلى 150 سيدة على تلك الحرفة لتصبح مصدر دخل لهن.

التسويق للمشروع في شرم الشيخ والغردقة

وأوضح حسن البروجي، أنه بدأ مشروع السجاد اليدوي بمشاركة 4 أفراد آخرين، موضحًا أن بذل جهدا كبيرا في التسويق لفكرة مشروعه عن طريق عرض السجاد الخاص به على المحلات التي تستطيع البيع للسائحين في المدن الساحلية مثل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، مؤكدا أن السائحين يفضلون المنتجات اليدوية ويقدرونها للغاية لذلك يكونون حريصين ومقبلين على شرائهم.

ونوه «البروجي» إلى أن أسعار السجاد اليدوي عالية للغاية، لذلك كان يعمل على صناعة تلك النوع من السجاد، بشكل يجذب الطبقة المتوسطة والعادية عن طريق طرحها بأسعار في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن طريقة التسويق لمنتج السجاد اليدوي كان من أبزر الصعوبات التي واجهته في بداية تنفيذ مشروعه.