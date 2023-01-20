خبير سياسي يكشف لقناة القاهرة الإخبارية الهدف من التدريبات العسكرية بين الهند واليابان

قال الدكتور يوتشيرو ساتو عميد كلية دراسات «آسيا باسيفيك»، إن الهدف العام من التدريبات العسكرية بين الهند واليابان هو تحسين ودعم قدرات البلدين، ومن شأنه أن يدعم التعاون الدفاعي بين البلدين على المدى المتوسط والمدى البعيد.

الهند واليابان تضعان حدا للاستفزازات الصينية

وأضاف الخبير السياسي، خلال مداخلة ببرنامج «العالم شرقا» الذي تقدمه الإعلامية منى شكر، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «على المستوى الاستراتيجي من المهم أن نضع في الاعتبار أن الهند واليابان تظهران نفسهما للصين وتضعان حدا للاستفزازات الصينية في المنطقة».

التعاون يؤثر على شكل التدخلات والانتشار الصيني

وتابع: «هذا التعاون يؤثر على شكل التدخلات، وكذلك الانتشار الصيني ما يعطي مبدأ لإصرار كلا البلدين على الحد من الاستفزازات الصينية، وهو رسالة صريحة وواضحة تجاه الصين، ولذلك من المهم أن تكون اليابان أحد اللاعبين السياسيين والأمنيين في المنطقة، نظرا لتحسن العلاقات اليابانية الأمريكية، التي شكلتها العلاقات القائمة بين البلدين، وهذا يؤكد الدور الأمني الذي تلعبه اليابان في المنطقة بالتعاون مع الولايات المتحدة، وهو أحد الأمور التي تسعى إليها الهند».