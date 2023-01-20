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مراسل قناة القاهرة الإخبارية: الأزمة الاقتصادية تصعد الاحتجاجات في فرنسا

كتب:

شريف سليمان
03:58 م | الجمعة 20 يناير 2023
خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"

خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"

أكد خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، تصاعد الأزمة في أنحاء فرنسا، مع دعوة نقابات العمال إلى تظاهرات جديدة في 31 يناير الجاري، مشيرا خلال ظهوره عبر «النشرة المغاربية»، اليوم الجمعة، إلى أن الأمور تشهد تصعيدا مستمرا، خاصة مع التظاهرات الكبيرة التي خرجت في مختلف المدن الفرنسية، ووصول عدد المشاركين فيها إلى الآلاف في مدينة مارسيليا.

وأضاف أن وزارة الداخلية الفرنسية أكدت أن عدد المتظاهرين وصل إلى مليون و120 ألف فرنسي، بينما أعلنت النقابات أن العدد وصل إلى مليونين، موضحا أن الفرنسيين نجحوا في الخروج من التظاهرات بأمان وسلام، رغم الأعداد الكبيرة المشاركة، ورغم الغضب الكبير من الأزمات الاقتصادية بالبلاد.

وأشار إلى أن «6 من بين كل 10 فرنسيين يرفضون المشروع الذي خرجت به الحكومة، حول إصلاح نظام التقاعد، ما دفع النقابات العمالية للدعوة إلى تظاهرات جديدة في 31 يناير».

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