خبير عسكري لقناة القاهرة الإخبارية: إدخال الدبابات لأوكرانيا تصعيد للأزمة

قال الخبير العسكري طارق سكرية، إنّ إدخال الدبابات في المعركة الروسية الأوكرانية، بمثابة تصعيد كبير للأزمة.

حجة أمريكية

وأضاف «سكرية»، خلال ظهوره عبر خاصية «زووم»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحجة التي تتخذها أمريكا في مطالبة ألمانيا بأرسال دباباتها لأوكرانيا، بدلا من أن ترسل أمريكا نفسها الدبابات، هي أن الدبابة الألمانية أفضل.

وتابع بأنه على أرض الواقع، فإن الدبابتين متشابهتين ومتقاربتين للغاية، وقوتهما متقاربة وتجيهزاتهما متشابهة، مؤكدا أنّ التردد عند ألمانيا في إرسال الدبابات، سببه بنسبة كبيرة، هو أن الدول الأوروبية لا ترغب في أن تصعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

تردد ألماني

واستكمل: «ألمانيا مترددة منذ البداية، حتى أن وزيرة الدفاع الألمانية استقالت منذ أسبوع، بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للحرب في أوكرانيا».