مجازاة صيدلي وإحالة مشرف عناية مركزة بمستشفى مشتول للتحقيق لتقصيرهم في العمل 

شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية على مستشفى مشتول السوق المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

توافر الأدوية والمستلزمات

تفقد وكيل وزارة الصحة خلال جولته قسم العناية المركزة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، ومناظرة مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مطلعا على ملفات المرضى، للتأكد من استيفائها للبيانات، وتدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية، وتقييم مدى الالتزام بخطة العلاج، مقررا مجازاة الصيدلي الأول، وإحالة فريق الإشراف على العناية المركزة لتقصيرهم في أداء عملهم، مشددا على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

جولة وكيل الوزارة المرور على أقسام المعامل

كما اشتملت جولة وكيل الوزارة المرور على أقسام المعامل، وبنك الدم، لتفقد سلامة الأجهزة والمبردات، ومناظرة المخزون المتوافر من أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة لمراجعة السجلات.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الحضانات لمناظرة نسبة الإشغال، والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وراجع السجلات الطبية بالقسم، بينما يخضع قسم الحضانات حاليا للتشغيل التجريبي بعد أن تم الإنتهاء من تطويره بتكلفة تقديرية 1.5 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني لتوسعته واستغلال الأماكن المتاحة في تقديم الخدمة، وزيادة عدد الحضانات من 15 إلى أكثر من 25 حضانة، بما يتناسب مع معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى.

أعمال التطوير بمستشفى مشتول السوق

يذكر أن مستشفى مشتول السوق المركزي، شهدت مجموعة من أعمال التطوير خلال العام الماضي، تضمنت إنشاء قسم جديد للعناية المركزة وتجهيزه بقوة 9 أسرة، بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين جنيه دعما من وزارة الصحة، بالإضافة لإمداد القسم بالتجهيزات الطبية، وجهاز تنفس صناعي، وجهاز الصدمات، وغيرها من الأجهزة الأخرى اللازمة للعمل، بخلاف تطوير قسم الاستقبال والطوارئ ليسع حالياً 14 سرير بدلاً من 7 أسرة قبل التطوير، وتجهيزه بالأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة.

وجرى إضافة شبكة غازات كاملة، وتجهيز غرف ملاحظة مزودة بعدد 6 مونيتور، وغرفة إنعاش قلبي ورئوي بعدد 2 سرير و 2 مونيتور، وغرفة غزر، وكشك عظام، وكشك نساء مزود بأشعة تليفزيونية، وصيدلية، وغرفة سحب عينات، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 1.5 مليون جنيه، دعما من المجتمع المدني.