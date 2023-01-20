حبس 3 متهمين بحيازة 100 طربة حشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات في البحيرة

قرر المستشار سعيد أبو مندور، رئيس نيابة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، حبس 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد لهم فى المواعيد القانونية، جاء ذلك لضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بحوزتهم ،100 طربة لمخدر الحشيش زنة 10 كيلو جرام.

واقعة الإتجار بالمخدرات في البحيرة

البداية عندما تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يفيد بقيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحاً لنشاطهم الاجرامى.

ضبط المتهمين

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني، والأمن العام ، ومديرية أمن البحيرة من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش زنة 10 كيلو جرام.

حرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، تولت النيابة التحقيق التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.