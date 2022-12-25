ضبط شخصين وسيدة بتهمة الإتجار في المخدرات بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن تضرر أهالي منطقة البدرشين بالجيزة من انتشار المواد المخدرة وقيام أحد العناصر الإجرامية بترويجها باستخدام مركب بنهر النيل بالمنطقة لتجارته الآثمة.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شقيقين لهما معلومات جنائية وسيدة، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة البدرشين»، وبحوزتهم «بندقية آلية – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة – 2 ميزان حساس – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي».

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.