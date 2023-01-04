إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة الإتجار في المخدرات بالجيزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بإحالة 3 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتروّيج المواد المخدرة بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت البداية عندما توصلت تحريات رجال الشرطة بالجيزة إلى إتجار 3 عاطلين بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة المنيرة الغربية، وعقب تقنين الإجراءات، تمّ تحديد أماكن تواجدهم، والقبض عليهم وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، كما ضبط بحوزتهم سلاح ناري ومبلغ مالي.

وعقب القبض على المتهمين الثلاثة تم اقتيادهم الى قسم الشرطة، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واعترفوا بقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم.

كما أمرت جهات التحقيق بإحالتهم الى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بترويج المواد المخدرة في المنيرة الغربية.

قانوني يوضح العقوبة

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أحمد داود المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ عقوبة المتهمين في قضايا الاتجار وجلب المخدرات، تتراوح ما بين الإعدام والسجن وفق قانون العقوبات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد، وتُغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.