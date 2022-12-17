القبض على 5 متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص «لثلاثة منهم معلومات جنائية»، ومودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية على ذمة قضايا، وجميعهم مقيمين بمحافظتي الشرقية والدقهلية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات وإيداعهم بعضا من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.