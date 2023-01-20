«تموين الإسكندرية»: ضخ كميات كبيرة من الزيت في السوق.. وتخفيضات بالمجمعات

أعلن محمد سعد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية عن توافر زيت الطعام في الأسواق الاسكندرية بكل فئاته وأنواعه في معارض «أهلا رمضان» لافتًا إلى أن هناك مخزون استراتيجي من الزيت.

كميات الزيوت متوفرة في الإسكندرية

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إنه لا صحة مطلقًا لأي شائعات حول اختفاء زيت الطعام أو زيادة سعره على التموين، لافتًا إلى أن هناك شركات كبرى تسلم إنتاجها إلى الشركة العامة والمصرية لتوزيعه على البقالين والمجمعات الاستهلاكية في المواعيد المحددة كل شهر. ‏ ‏

الزيت متوفر بمعارض أهلاً رمضان

‏وصرح الدكتور عبدالله عثمان، مدير إدارة وسط بمديرية تموين الإسكندرية ومدير معارض «أهلا رمضان» الذي جرى افتتاحه بمول محطة مصر لـ«الوطن» أن المعرض يتضمن جميع المنتجات الغذائية وخاصة الاستراتيجية على رأسها زيت الطعام والسكر والأرز والمكرونة والأسماك واللحوم وبأسعار تقل عن خارج المعارض بنسبة من 10 إلى 20٪.

توافر السلع الاستراتيجية

وأضاف أحمد عبد الحميد مدير إدارة التجارة الخارجية، أن كميات الزيوت تصل يومياً بشكل منتظم ويجري البيع للمواطن، وتسجل أسعار الزيت عبوة كيلو جرام بالمعرض في الإسكندرية إلى 34 جنيها، برغم السحب المبالغ فيه من المواطنين، إلا أننا ندفع بكميات إضافية في المعارض والمجمعات في رسالة طمأنة للمواطنين داعيًا الأسر إلى ضرورة الامتناع عن تخزين الزيت، فالمنتج متوفر.