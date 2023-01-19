أماكن معارض أهلا رمضان بالقليوبية 2023.. تخفيضات تصل إلى 30%

استعدت محافظة القليوبية للتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وفتح منافذ جديدة ضمن أماكن معارض أهلا رمضان بالقليوبية 2023 حيث يجري تجهيز 3 معارض جديدة بمدن المحافظة لتدخل الخدمة خلال ساعات بعد فتح معرضي بنها وشبرا الخيمة مطلع شهر يناير الجاري لتوفير السلع للمواطنين بعروض وتخفيضات تصل 30%

«الوطن» تستعرض خريطة المنافذ الجديدة ضمن أماكن معارض أهلا رمضان بالقليوبية 2023 في مدن ومراكز المحافظة المختلفة للتخفيف على المواطنين وتقديم عروض وتحفيضات على السلع تصل إلى 30%

أماكن معارض أهلا رمضان في القليوبية 2023

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة توسعت في أماكن معارض أهلا رمضان بالقليوبية 2023 التي انطلقت في شارع فريد ندا بمدينة بنها وميدان المؤسسى بحي غرب شبرا الخيمة، وتستعد لافتتاح 3 معارض جديدة تنطلق السبت المقبل في شارع المحكمة بطوخ وميدان القناطر الخيرية وبجوار مجلس مدينة الخانكة بعروض وتخفيضات تصل 30% حيث تشهد هذه المعارض إقبالا من المواطنين لما تقدمه من سلع غذائية مخفضة تسهم في مواجهة الاسعار في المحلات الخارجية

أسعار السلع في أماكن معارض أهلا رمضان القليوبية 2023

أضاف المحافظ أن الأسعار في أماكن ومنافذ أهلا رمضان بالقليوبية مخفضة بما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة ويجري معاينة أكثر موقع لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء بهدف سد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق

أشار المحافظ إلى أن الأسعار في أماكن معارض أهلا رمضان بالقليوبية الجديدة في الخانكة وطوخ والقناطر مخفضة كالتالي:

الأرز نسبة كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو.

الأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو.

الأرز السائب بـ12 ‏جنيها للكيلو.

الدقيق 15 جنيها.

الزيت 750 ملي بسعر 35 جنيها.

اللحمة البلدي 130 ‏جنيها.

أكد المحافظ أن معرضي بنها وشبرا لم يشهدا أي نقص للسلع ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي، رغم الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط مطالبا التجار والشركات بضرورة مراعاة نسبة التخفيض والتي تقل عن الأسواق داخل المعارض بالمحافظة هذا العام كمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.