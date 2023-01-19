أماكن معارض أهلا رمضان في سوهاج 2023.. تخفيضات تصل لـ30%

استعدت محافظة سوهاج للتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومنها افتتاح 4 معارض أهلا رمضان بعروض وتخفيضات تصل لـ30%.

افتتاح 4 معارض لـ«أهلا رمضان» في مدينة سوهاج

وقال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه تم افتتاح 4 معارض لـ«أهلا رمضان» في مدينة سوهاج، في: «منطقة ستي، وفي ميدان العارف، وأمام أستاد سوهاج، وفي شارع الجرجاوية».

الدفع بسيارات متنقلة

وأضاف وكيل تموين سوهاج أن معارض أهلا رمضان ستكون في أغلب مراكز المحافظة من طما شمالا إلى مركز سوهاج جنوبًا، وهناك مراكز يتم الدفع بالسيارات المتنقلة التي تحمل سلع غذائية مدعمة.

وأشار «إبراهيم» إلى أن المعارض والهيبرات، ومنافذ تحيا مصر، والشوادر أهلا رمضان في محافظة جاءت كالتالي:

- 10معارض لمدرية التموين والتجارة الداخلية

- 7 منافذ لمبادرة تحيا مصر

- 9 منافذ لسوبر ماركت والهيبرات

- 27 سيارة متنقلة المصرح لها من مدرية التموين

- 15 منفذ أمان التابع لوزارة الداخلية