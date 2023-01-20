المتحف المصري بالتحرير يعرض «مومياء الصبي الذهبي».. ويوضح سبب تسميتها

أعلن المتحف المصري بالتحرير عن محاضرة بعنوان «دراسة مومياء الصبي الذهبي بالأشعة المقطعية»، تقدمها الدكتورة سحر سليم رئيس قسم الأشعة بكلية طب قصر العيني، وعضو لجنة سيناريو العرض بالمتحف القومي للحضارة، لافتاً إلى أن المحاضرة يوم الثلاثاء المقبل بقاعة 39.

تفاصيل مومياء الصبي الذهبي

وقالت صباح عبدالرازق، مديرة المتحف المصري، إن سبب تسمية هذه المومياء بالصبي الذهبي هو تغطية وجه المومياء بالذهب، وترجع هذه القطعة إلى العصر المتأخر وأوائل العصر البطلمي، ويتم عرض هذه القطعة الآن عند مدخل المتحف.

المومياء من بدروم المتحف

وأضافت مديرة المتحف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المومياء كانت في البدروم وتم دراستها وفحصها وعمل مسح بالأشعة المقطعية عليها، ونتائج الفحص ستعلن عنها الدكتورة سحر خلال المحاضرة، مشيرة إلى أنه سيتم عرض نتائج المسح والدراسات التي تم التوصل إليها.

تفاصيل مومياء الصبي الذهبي

وتم إدراج المتحف المصري على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، بالإضافة إلى حصوله على المركز الـ10 من ضمن أفضل 60 متحفاً لسنة 2022، فهو موطن لأكبر مجموعة في العالم وأكثرها إثارة للإعجاب من القطع الأثرية المصرية القديمة ومن أهما معرض الفرعون الذهبي توت عنخ آمون الشهير، والمتحف يحتوي على نحو 150 ألف قطعة أثرية.