المتحف المصري الكبير يُنظم حفلة لدعم التراث الثقافي بحضور نادر عباسي

أعلن المايسرو «نادر عباسي»، على صفحتة الرسمية «فيس بوك»، إقامة حفل جماهيري ضخم بالمتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، لافتاً أن موعد الحفل يوم الجمعة الموافق 20 يناير2023.

جاء هذا الاحتفال في إطار التعاون الفني المثمر بين السوبرانو فاطمة سعيد والمايسترو نادر عباسي ، بهدف تقديم أرقى أنواع الفنون العالمية التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب.

تعزيز السياحة الثقافية في مصر

كما يتماشى الحفل الأول من نوعه مع نهج المتحف المصري الكبير في دعم التراث الثقافي وإلقاء الضوء على الأنشطة الثقافية والفعاليات الفنية المختلفة، وأن يصبح منصة تجمع بين التاريخ والتراث والفنون والترفيه، مما يساهم في تعزيز السياحة الثقافية في مصر.

وأعربت «فاطمة سعيد»، عن شعورها بالفخر والامتنان لكوني أول فنانة على الإطلاق أقوم بالغناء في المتحف المصري الكبير، وأتمنى أن تكون هذه بداية للعديد من الفعاليات الثقافية والموسيقية التي تقام في هذا المكان الجميل، لافته إلى أنها تتطلب إلى العمل مع المايسترو نادر عباسي، قائد الأوركسترا الذي تستمتع بالعمل معه وتآمل في أن نقدم الكثير من البهجة للجمهورالحبيب في هذا الحفل.

و عبر المايسترو نادر عباسي عن سعادته بهذا التعاون الفني، قائلاً أن فاطمة سعيد من النماذج المشرفة لمصر أمام العالم أجمع، وتابع أن تقديم حفلات من هذا النوع وسط واحد من أعظم وأعرق المناطق الأثرية والتاريخية في مصر بمثابة حلم لي ولأي شخص، حيث يعد المتحف الكبير صرح تاريخي وحضاري ضخم، وامتزاج القوى الناعمة للفن مع أحد أجمل المناطق الأثرية حول العالم، سواء في مصر القديمة بالمعابد والأهرامات أو بالقصور والمتاحف يعد عمل استثنائي مميز.

دعاية فنية وثقافية وسياحية لمصر

ونوه عباسي على ضرورة تكرار هذا الفكر المبتكر بإقامة حفلات في عدد من المناطق والقصور الأثرية لتكون بمثابة دعاية فنية وثقافية وسياحية لمصر.