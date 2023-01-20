قائمة أسعار إطارات السيارات في أول مصنع ببورسعيد.. إنتاج محلي وتبدأ من 370 جنيها

أعلن مصنع بيراميدز لإطارات السيارات مبادرة لمحاربة الغلاء ولتأكيد جودة المنتج المحلي بديلًا عن المستورد الذي يشهد ارتفاع مبالغ فيه بسبب الدولار.

وقال المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع «بيراميدز»، لإنتاج الإطارات السيارات في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه أطلق مبادرة لتخفيض أسعار الإطارات للمستهلك، وتبدأ من 370 حتى 2290 جنيه.

الأسعار بداية من يناير الحالي

وصرح «جودة»، أن مصنع إطارات السيارات «بيراميدز» ينتج إطارات بأسعار تنافسية، ونقوم حاليا بتصنيع الإطارات الخارجية للدراجات النارية والسيارات الفان السوزوكي، وسيارات الجولف، والبيتش باجي، ومقطورات الخدمات واليخوت والجرارات الزراعية، وماكينات قص الزرع والفور كليفت والنقل الخفيف، وسيتم تغطية جميع مقاسات الدراجات النارية خلال شهر إبريل 2023، بالإضافة إلى إنتاج إطارات الملاكس في آخر العام.

ضخ للسوق المحلي

وقال المهندس جودة، إن«بيراميدز» بدأ ضخ الكاوتشات بالسوق المحلية منذ عامين و3 شهور وهو المصنع الوحيد الذي يضخ إنتاجه المحلي في مصر، وتتضمن إطار نوع «كرنك ونفرتاري ونفرو مقاس 8 - 4.00 بمبلغ 590 جنيه»

- إطار نوع كرنك مقاس 8 - 4.00 بمبلغ 630 جنيه.

- إطار نوع أيجل كلاوز مقاس 18 - 110/90 بمبلغ 700 جنيه.

- إطار نوع إيجل كلاوز مقاس 18 - 100/90 بمبلغ 670 جنيه.

- إطار نوع إيجل كلاوز خلفي مقاس 18 - 3.00 بمبلغ 585 جنيه.

- إطار نوع حتشبسوت مقاس 18 - 3.00 بمبلغ 530 جنيه.

- إطار نوع ايجل كلاوز مقاس 18 - 3.25 بمبلغ 655 جنيه.

- إطار نوع إيجل كلاوز مقاس 18 - 3.50 بمبلغ 675 جنيه.

- إطار نوع حورس مقاس 17 - 110/90 بمبلغ 710 جنيه.

- إطار نوع حورس مقاس 17 - 100/90 بمبلغ 670 جنيه.

- إطار نوع أحمس مقاس 16 - 110/90 بمبلغ 710 جنيه.

- إطار نوع أحمس مقاس 16 - 100/90 بمبلغ 605 جنيه.

- إطار نوع سبورت سكوتر مقاس 12 - 120/70 بمبلغ 544 جنيه.

- إطار نوع سبورت سكوتر مقاس 12 - 120/70 بمبلغ 500 جنيه.

- إطار نوع سبورت سكوتر مقاس 10 - 3.50 بمبلغ 460 جنيه.

إطار نوع سبورت سكوتر مقاس 10 - 3.00 بمبلغ 390 جنيه.

إطار نوع نفرتاري سكوتر مقاس 10 - 3.00 بمبلغ 440 جنيه.

إطار نوع ايزيس مقاس 12 - 5.00 بمبلغ 795 جنيه.

إطار نوع كرنك مقاس 12 - 5.00 بمبلغ 795 جنيه.

إطار نوع كرنك مقاس 12 - 4.50 بمبلغ 685 جنيه

إطار نوع ايجل كلاوز مقاس 17 - 2.75 بمبلغ 490 جنيه.

إطار نوع ايجل كلاوز مقاس 17 - 3.00 بمبلغ 555 جنيه

إطار نوع ايجل كلاوز مقاس 17 - 3.00 بمبلغ 570 جنيه

إطار نوع ايجل كلاوز مقاس 18 - 2.75 بمبلغ 480 جنيه

إطار نوع كليوباترا مقاس 17 - 120/80 بمبلغ 695 جنيه

إطار نوع سيتي مقاس 18 - 90/90 بمبلغ 605 جنيه

إطار نوع سيتي مقاس 18 - 90/90 بمبلغ 565 جنيه

إطار نوع حتشبسوت مقاس 17 - 2.50 بمبلغ 385 جنيه

إطار نوع حور مقاس 17 - 2.25 بمبلغ 370 جنيه

إطار نوع كرنك مقاس 12 - 4.50 بمبلغ 795 جنيه

إطار نوع كليوباترا مقاس 16 - 110/70 بمبلغ 670 جنيه

إطار نوع كليوباترا مقاس 16 - 120/70 بمبلغ 680 جنيه

إطار نوع كليوباترا مقاس 17 - 120/70 بمبلغ 1100 جنيه

إطار نوع كليوباترا مقاس 17 - 130/70 بمبلغ 2035 جنيه

إطار نوع كليوباترا مقاس 17 - 150/70 بمبلغ 2290 جنيه