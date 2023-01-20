موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنوفية

كشف الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023، مؤكدا أنها ستعلن بعد الانتهاء من الامتحانات وفق الجدول المحدد وتنتهي آخر مادة في يوم 25 يناير الجاري.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في المنوفية

وأضاف «الفولي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية سيتم إعلانها بعد تصحيح المواد والمراجعة الدقيقة في كنترول الشهادة الإعدادية، مؤكدا أنه فور إجراء المراجعات بعد التصحيح سيتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في المنوفية

وأوضح «الفولي»، أن الأسبوع المقبل يشهد وجود 5 أيام امتحانات للطلاب في الشهادة الاعدادية في مواد الجبر والإحصاء، واللغة الإنجليزية، والكمبيوتر، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية، والهندسة، والتربية الدينية، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية في محافظة المنوفية لإجراء الامتحانات علي أكمل وجه وتوفير الأجواء المناسبة من الطلاب.

لم يتم تسجيل أي شكاوى في امتحانات الشهادة الإعدادية

وشدد، «الفولي» على أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى في غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنوفية حتى الآن، مشيرا إلى أنه يقوم بالمرور بشكل يومي على اللجان للتأكد من سير الامتحانات بشكل طبيعي، مؤكدا أن محافظ المنوفية يتابع الامتحان أولا بأول ويوجه بتوفير كل الدعم للطلاب والمشرفين.