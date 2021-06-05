87 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 447 لجنة بالغربية

تابع، اليوم، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول من خلال جولة موسعة في عدد من المدارس المقام بها لجان الامتحانات، ورافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وشملت الجولة مدارس محمد فريد الإعدادية، وطنطا الإعدادية الحديثة بنات، ومدرسة غياث الدين الرسمية للغات.

وخلال الجولة تفقد المحافظ سير عملية الامتحانات ومدى جاهزية المدارس من توفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتطهير والنظافة المستمرة بعد انتهاء اللجان وإعدادها لليوم التالي، إلى جانب الاطمئنان على تهوية اللجان وإضاءتها وتلبية كافة احتياجات الطلاب في اللجان الامتحانية، وان هدف المتابعة المستمرة للمدارس واللجان خلال فترة الامتحانات تأتي من أجل الاطمئنان على الطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية.. 19 ألف معلم وإداري يشاركون في الامتحانات

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام يؤديها عدد 81712 طالبًا إلى جانب طلاب المنازل بالإعدادية العامة وعددهم 1200 طالب، يؤدون الامتحان في 412 لجنة، كما تشمل الامتحانات طلاب الإعدادية المهنية البالغ عددهم 6253 طالبًا ويؤدون الامتحان في 35 لجنة، بكل لجنة 14 طالب فقط، ليصل بذلك إجمالي عدد الطلاب المؤدون لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية لهذا العام 87965 طالب في 447 لجنة، يشرف عليهم 19250 معلم وإداري يعملون في منظومة الامتحانات الحالية.

يذكر أن سباق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة قد انطلق اليوم السبت الخامس من يونيو الحالي، وتستمر حتى الخميس العاشر من نفس الشهر.