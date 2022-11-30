رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022-2023 بالغربية

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية، عن رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لعام 2022/2023، من أجل ملئ هذه الاستمارات ببياناتهم ومراجعتها وطباعتها، للتقدم إلى لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويجب على الطلاب ملئها لدخول الامتحانات المقررة.

رابط تسجيل الشهادة الإعدادية 2022-2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إتاحة الرابط الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات طلاب الشهادة الإعدادية 2022/2023، من هنا مع ضرورة إدخال البيانات بصورة صحيحة والتأكد منها، وأيضًا إضافة صورة حديثة ولائقة قبل عملية الحفظ، مشيرة إلى أنه لا يمكن للطالب تعديل أو تغيير الصورة بعد عملية الحفظ، وأن هذه الصورة سوف تكون هي الموثقة والمطبوعة على الشهادة فيما بعد.

وجود بريد إلكتروني

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك الرابط يتيح التسجيل ومراجعة البيانات للصف الثالث الإعدادي، ورفع الصورة الشخصية الخاصة بالاستمارة ويمكن أيضًا للصفين الأول والثاني الثانوي، مراجعة البيانات الخاصة بهم، وكي يتمكن الطالب من ملئ الاستمارة وطباعتها، ينبغي أن يكون لديه البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لديه واحدًا، يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.