تنسيق الشهادة الإعدادية بالغربية.. 230 درجة للثانوي العام

قال المحاسب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن تنسيق الشهادة الإعدادية بالغربية للصف الأول الثانوي، بمختلف أنواعه، تم اعتماده من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك بناءً على الدراسة المقترحة لتنسيق قبول طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالغربية.. درجات القبول

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الحد الأدنى لتنسيق الشهادة الإعدادية بالغربية بالنسبة لمدارس الثانوي العام 230 درجة، الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص 175 درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي 150 درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيتها طبقا للجدول المرفق.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالغربية.. تهنئة الأوائل

ومن جانبه هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022 لتفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة، كما هنئ جميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم، مشيراً إلى أنه تكريم الأوائل سواء من الإعدادية العامة أو المهنية مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أنه قد تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88 ألف 749 طالب وطالبة حضر منهم 88 ألف 143 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.13% وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان 4740 طالب وطالبة حضر منهم 4640 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 82.75%، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3% في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84%.