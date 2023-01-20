مدير «سان ستيفانو لطب الأسرة» بالإسكندرية لـ«ماما دوت أم»: نقدم خدمات مجانية

قالت الدكتورة منى عبده، مدير مركز سان ستيفانو بالإسكندرية لطب الأسرة، إنها تعمل بالمركز والذي يقدم خدمات مجانية للأسر وللمقبلات على الزواج.

وأضافت منى خلال تقرير ببرنامج «ماما دوت أم»، المذاع على قناة dmc وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، «مركز طب الأسرة به ملف عائلي تدخل العائلة كلها فيه عند طبيب أسرة واحد، مكون من الأب والأم والأولاد، وبيبقى فيه استمارة تنظيم أسرة، ولو فيه حد محتاج تنظيم أسرة بيدخل عيادة التنظيم سواء مشورة أو تركيب وسيلة».

المشورة تكون قبل الزواج

وتابع: «المشورة تكون قبل الزواج، والفتاة المقبلة على الزواج بتحتاج تعرف الوسيلة اللي هتستخدمها بعد كدا للتنظيم، وهناك نوعين للتنظيم؛ نوع هرموني من خلال كبسولات تحت الجلد، ودا موجود في الوحدات الصحية فقط، وكذلك اللولب ويقدم بالمجان على عكس ثمنه المرتفع بالخارج».

التثقيف الصحي

واستطرد: «بخلاف الوسائل والمتابعة هناك التثقيف الصحي والرائدات الصحيات، طول الوقت بيعملوا تثقيف صحي وفيه عيادة ثابتة في المركز، وأسبوعيا بيعملوا عيادات متنقلة أو قوافل، وهي خدمة تقدم في الشارع لتنظيم الأسرة وللسيدات في عمر الإنجاب».