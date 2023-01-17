«مزايا الأسرة الصغيرة» ندوة بمركز إعلام جنوب أسيوط

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع وحدة حماية الطفل بأبوتيج، لقاء إعلاميا بعنوان مزايا الأسرة الصغيرة، للحد من التداعيات السلبية والخطيرة لعشوائية الإنجاب بالقرى، حيث يأتي اللقاء في إطار الحملات الإعلامية التي يطلقها وينفذها قطاع الإعلام الداخلي، تحت شعار «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك» للتوعية بالقضية السكانية وأبعادها المختلفة.

التخطيط لبناء الأسرة والإنجاب

وأوضحت مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، أنه حاضر باللقاء عبير عبد المطلب محمد الصحفية بمؤسسة أخبار اليوم، حيث استهلت حديثها عن ضرورة وأهمية التخطيط لبناء الأسرة، وإنجاب الأبناء على نحو ينعكس على استقرار هذه الأسرة ويضمن للطفل حياة كريمة.

كما تناولت التداعيات الوخيمة لاستمرار الانجراف واتباع الموروثات المجتمعية السلبية المتعلقة بكثرة الإنجاب على نحو عشوائي وغير محسوب من منطلق العزوة، متسائلة عن وجه العزوة بأطفال، ورثوا الفقر والجهل، واضطروا للعمل الشاق من أجل جنيهات زهيدة وحرموا حقهم في رعاية صحية وفرصة تعليم، ومأكل وملبس على نحو آدمي جراء كثرة عدد الأبناء، بل يمتد الأمر لحرمان الطفل في التنشئة السليمة، وغرس الأخلاق والقيم والسلوكيات الطيبة في ظل عدم قدرة وتفرغ الوالدين، لرعاية واحتواء العدد الكبير من الأبناء.

سوء التخطيط للأسرة

كما تناولت أخطر قضيتين ناجمتين عن سوء التخطيط للأسرة وكثرة عدد الأطفال، مع تدني دخول الأسرة، وبطالة رب الأسرة، وهما قضية عمالة الأطفال والدفع بهم مبكرا لسوق العمل، لتحسين دخل الأسرة على حساب طفولتهم وحقهم في حياة كريمة، وكذلك قضية زواج القاصرات، موضحة تداعيات كل قضية ومخاطرها على الطفل بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.