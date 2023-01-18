قناة الحياة تنشر فيديو لإنشاء مركز تنمية الأسرة بالأقصر

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، فيديو جديدا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لاستمرار العمل في مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بمجلس قروي الشغب في مركز إسنا بمحافظة الأقصر ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.

يقام مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية الشغب على مساحة 750 مترا، ويتكون من أرضي وطابق علوي، إذ يحتوى على حضانة ومركز لتنمية المرأة وورش تدريب وألعاب ووحدة مودة وعلاج طبيعي وفصول محو أمية.