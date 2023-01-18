رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة الحياة تنشر فيديو لإنشاء مركز تنمية الأسرة بالأقصر

كتب:

محمد متولي
05:43 م | الأربعاء 18 يناير 2023
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، فيديو جديدا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لاستمرار العمل في مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بمجلس قروي الشغب في مركز إسنا بمحافظة الأقصر ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.

يقام مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية الشغب على مساحة 750 مترا، ويتكون من أرضي وطابق علوي، إذ يحتوى على حضانة ومركز لتنمية المرأة وورش تدريب وألعاب ووحدة مودة وعلاج طبيعي وفصول محو أمية.

 

اقرأ المزيد:

«المخابز» لـ قناة الحياة: طرح رغيف خبز وزن 90 جراما لغير حاملي بطاقات التموين

خبير شؤون أوروبية لقناة الحياة: بنوك الطعام البريطانية غير قادرة على توفيره للمحتاجين

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني لقناة الحياة: وضوح الرؤية أهم أسباب جذب المستثمر

عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة.. تصل إلى الحبس وغرامة 300 ألف جنيه
بقلم محمد متولي