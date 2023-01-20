العضو المنتدب لشركة جلوبال ستارت لقناة «القاهرة الإخبارية»: أزمة بريطانيا تختلف عن باقي أوروبا

قال أوليفيه غيتا، العضو المنتدب لشركة جلوبال ستارت، إن بريطانيا تأثرت بخروجها من الاتحاد الأوروبي، وما زاد الأمور تعقيدًا الأزمة الاقتصادية الأخيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية واعتماد بريطانيا على الغاز أكثر من الطاقة النووية، وهو ما أثر على أسعار الطاقة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جومانة هاشم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وضع بريطانيا يختلف عن باقي دول أوروبا، إذ تعتمد المساعدات الاجتماعية للمواطنين، وهو ما دفع البريطانيين للخروج في مظاهرات لتحسين مستوى المعيشة.

على الحكومة البريطانية التفاوض على زيادة الرواتب

وأوضح أنه على الحكومة البريطانية التفاوض على زيادة الرواتب وربطها بالتضخم، وهو ما يبدو أن الحكومة غير مُستعدة له في الوقت الراهن.

وتابع أنه على الأمن احتواء هذه الأزمات قدر الإمكان، عبر توفير الدعم للمواطنين الذين يعانون والعمل على إيجاد حل لإيقاف الإضرابات بدلًا من مُواجهة المتظاهرين بالعنف.

العاملون في قطاع الإسعاف سيضربون عن العمل

وقالت نقابة «يونايت» العمالية البريطانية في وقت سابق، إن العاملين في قطاع الإسعاف سيضربون عن العمل، في سلسلة من الإضرابات الجديدة، وذلك خلال شهري فبراير ومارس، في أحدث مؤشر على تفاقم الخلاف بين الحكومة والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن الأجور.