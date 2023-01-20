باحث سياسي هندي لقناة «القاهرة الإخبارية»: المناورات العسكرية مع اليابان بدأت في 2022

قال نيراج سينج، مدير الأبحاث في رايسينا هاوس من الهند، إن الهند واليابان اتفقتا على دعم التعاون وتعزيز القدرات الدفاعية من خلال المناورات الجوية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «العالم شرقا» الذي تقدمه الإعلامية منى شكر على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المناورات بين الدولتين، بدأت منذ عام 2022 وهي تضع خطوطًا مهمة للعلاقات الهندية اليابانية، وتبرز أهمية التعاون الدفاعي الأمني.

الولايات المتحدة سعت إلى أن تكون شريكًا أساسيًا للهند

وأوضح «سينج» أن الولايات المتحدة، سعت إلى أن تكون شريكًا أساسيًا للهند في كل المجالات، وبالتالي دعمت «تحالف الكواد»، وهذا ما لم يؤثر على العلاقات الهندية الروسية، والتي تُعد شراكة استراتيجية قديمة ولا غنى عنها.

روسيا ستظل موردًا مهمًا للهند في العديد من المجالات

وتابع أن روسيا ستظل موردًا مهمًا للهند في العديد من المجالات، سواءً كانت العسكرية والاقتصادية أو التجارية، ولا يوجد تدهور في العلاقات بين الدولتين.

ويأتي تعزيز التعاون في العلاقات الدفاعية والأمنية بين الهند واليابان، جراء القلق المُشترك من التحركات الصينية في المحيطين الهندي والهادئ.