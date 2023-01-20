رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مُراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو: أهداف روسيا في أوكرانيا لن تتغير

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:01 م | الجمعة 20 يناير 2023
حسين مشيك

حسين مشيك

قال حسين مشيك، مُراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن وزارة الدفاع الروسية هي الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان عن أعداد الضحايا في صفوف الجيش الروسي، الذين خسرتهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح أن العدد الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع لا يتجاوز 6 آلاف مقاتل من الجيش الروسي، وأن الدفاع الروسية ستنفي التصريحات الأمريكية وستضعها في قائمة المعلومات المضللة، والتي تستهدف تشويه الصورة الروسية.

موسكو لديها القدرة على تحمل الأعباء

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية» أن تحمل روسيا أعباء العملية العسكرية، حسب الإجراءات التي اتخذتها موسكو، يدل أن لديها القدرة على تحمل الأعباء، حتى لو تمت إطالة هذه العملية لسنوات عديدة.

أهداف موسكو لن تتغير

وأوضح أن الجانب الروسي، يؤكد أن الأهداف التي وضعتها موسكو في 24 فبراير الماضي لن تتغير، ومن غير الممكن أن توقف العملية في حال لم تحقق أهدافها.

وذكر وزير الدفاع الأمريكي أن عدد الجنود الروس الذين سقطوا في العمليات العسكرية في أوكرانيا يتجاوز 100 ألف جندي، أو ربما يزيد على مئات الآلاف من القتلى من الجنود الروس بالإضافة إلى المتعاونين أو (المتطوعين)، كما يروق للرواية الرسمية الروسية أن تصف تحديدًا مقاتلي فانجر والجماعات الشيشانية.

اقرأ المزيد:

كاتب صحفي لقناة «القاهرة الإخبارية»: التنمية والاستقرار عنوان قمة أبو ظبي

باحث سياسي هندي لقناة «القاهرة الإخبارية»: المناورات العسكرية مع اليابان بدأت في 2022

مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن: الدعم الأوروبي لأوكرانيا سياسي فقط

قناة القاهرة الإخبارية: الخزانة الأمريكية تدعو الكونجرس لرفع سقف الدين
بقلم محمد أسامة رمضان