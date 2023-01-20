مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن: الدعم الأوروبي لأوكرانيا سياسي فقط

قال رامي جبر، مُراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، تعليقًا على مؤتمر وزير الدفاع الأمريكي، على هامش قمة دعم أوكرانيا في ألمانيا، إن الولايات المتحدة، تعد هي المتصدي الرئيسي للدعم الأوكراني مع «دعم خجول» من الأطراف الأوروبية، على حد تعبيره.

الدعم الأوروبي لأوكرانيا لا يتعدى الدعم السياسي

وأضاف أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا لا يتعدى الدعم السياسي، وهو ما دفع الولايات المتحدة للضغط على الدول الأوروبية، لتقديم دعم عسكري أكبر لأوكرانيا.

وأوضح «جبر» أن أوكرانيا تريد دعمًا مُستمرًا من الحلفاء الغربيين، وهو أمر مُستحيل، ولكن الدعم الأمريكي يُعد الأقوى، وهناك غضب أوكراني وأمريكي من موقف الدول الأوروبية، إذ ترى الولايات المتحدة أن الدعم الأوروبي ليس كافيًا للحفاظ على أمن المنطقة.

لا أحد يعلم متى تنتهي الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابع بأنه لا أحد يعلم متى تنتهي الأزمة الروسية الأوكرانية؛ لذلك تقوم الولايات المتحدة بمساندة أوكرانيا للصمود في وجه روسيا إلى أبعد الحدود.

وأشار إلى أن التفاوض أمر مطروح، لكن بعد أن تحسن أوكرانيا وضعها الاستراتيجي على أرض المعركة، وذلك لتدعيم موقفها على طاولة المفاوضات.