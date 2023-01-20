وزير المالية الفرنسي: الإضرابات ضد رفع سن التقاعد لن تؤثر على الاقتصاد

استبعد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة، احتجاجا على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في وقت سابق عن «لو مير» قوله في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: «لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل على الاقتصاد الفرنسي»، مضيفًا أن الاقتصاد الفرنسي «يمضي بشكل جيد».

وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية، أمس الخميس، للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون، لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات، وإغلاق مصاف، والحد من نشاط توليد الطاقة.

ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير الجاري، لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع عن تعديلات قانون التقاعد.