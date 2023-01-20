توقيع الكشف الطبي المجاني على 400 مريض بقرية في دسوق بكفر الشيخ

شهدت قرية محلة أبو علي، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية لمؤسسة راعي مصر للتنمية، ضمت 4 تخصصات «العظام، والرمد، والجلدية والباطنة»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، وحضور وليد فلفل، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق.

توقيع الكشف الطبي على 400 مواطن بقرية محلة أبو علي

وقدمت القافلة الخدمات الطبية لـ400 مواطن بالقرية، وصرف العلاج مجاناً، إضافة للتوعية بأهمية الاهتمام بصحة الإنسان، وتوقيع الكشف الطبي في حالة شعوره بألام.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركين في القوافل الطبية التي تجوب القرى، وخاصة القرى النائية وقرى مبادرة «حياة كريمة»، مؤكداً استمرار القوافل الطبية الأسبوعية بقرية من القرى.

قوافل طبية أسبوعية

وأضاف «نور الدين»، أن مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ تُنظم أسبوعياً قافلة طبية بقرية من القرى لمدة يومين، لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالي القرية، من إجراء الكشف الطبي، وصرف العلاج، وتنظيم ندوات إرشادية وتوعوية، إضافة لتقديم خدمات مبادرة 100 مليون صحة.