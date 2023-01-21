بدء التقديم للالتحاق بجامعة أسيوط الأهلية: اعرف الأماكن الشاغرة بالكليات

تبدأ جامعة أسيوط الأهلية، اليوم، في فتح باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالدراسة في الكليات التي بها أماكن شاغرة، ويستمر التقديم بها حتى 9 فبراير المقبل.

التقديم بـ4 كليات

قالت الدكتورة مها غانم القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، إن فتح باب التقدم للطلاب الراغبين للالتحاق بالدراسة من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها في الكليات التي بها أماكن شاغرة، وهي «الصيدلة، الهندسة، الألسن، والعلوم المالية والإدارية»، ويتم التسجيل الإلكتروني على موقع جامعة أسيوط الأهلية من هنا

وقبول الطلاب، وفقأ للحد الأدنى المحدد من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، ويتم المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للمجموع الأعلى، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق بعد غلق باب التقدم بـ48 ساعة، وإعلان كشوف بأسماء الطلاب المقبولين على الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط الأهلية على موقع فيسبوك، وبعدها يتوجب على الطلاب المقبولين تقديم الأوراق المطلوبة، وإحضار الشهادات الأصلية، وسداد 50% من المصروفات، و1500 مصاريف إدارية.

تخصيص مكان للرد على التساؤلات

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى أن إدارة الجامعة خصصت مركز تسويق الخدمات الجامعية الملحق بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط بالدور الأرضي، لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، والاجابة على كل الاستفسارات، وكذلك كمقر للتقديم الورقي.

ولفت إلى أنه طبقاَ للحد الأدنى المقرر من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية لتنسيق الكليات، جاء كالآتي:

كلية الصيدلة 304 درجات بنسبة 74%، كلية الهندسة 279 درجة بنسبة 68%، كلية الألسن 225.5 درجة بنسبة 55%، كلية العلوم المالية والإدارية 225.5 درجة بنسبة 55%.