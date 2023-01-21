أشارت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر، إلى استهداف «حاجز قلنديا» شمال القدس المحتلة بعبوة محلية الصنع.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرى «طورة» و«نزلة زيد»، و«مركة»، و«عرانة»، جنوب وشمال شرق «جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة.

مستوطنون إسرائيليون يقتلعون 25 شتلة زيتون جنوب «بيت لحم»

وحول الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً في «طورة» جنوب غرب «جنين» إلى نقطة عسكرية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية. وأمس الجمعة، أقدم مستوطنون إسرائيليون، على اقتلاع 25 شتلة زيتون، واستولوا عليها في بلدة الخضر جنوب محافظة «بيت لحم» بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

من جانبها، قبلت «محكمة العدل الدولية»، طلب الجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة» لتقديم رأي استشاري بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة في بيان إلى تسجيل الطلب، أمس الأول الخميس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«رام الله»: «الرياض» هي داعمة للشعب الفلسطيني

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن «الرياض» هي داعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة ولحقوقه في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

بدوره، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء أمس الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن الجانب الأردني أثنى على مواقف «برلين» الداعمة لحل الدولتين واحترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس.

واتفق الوزيران على"استمرار العمل المشترك من خلال «مجموعة ميونخ» التي تضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا لوقف الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام.